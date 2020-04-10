2020-04-10T20:26:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле во время дрессировки немецкая овчарка нашла в лесу снаряд

Боеприпас времен ВОВ обезоружили специалисты
Надежда БУТОВИЧ
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Овчарка Лира нашла в лесу снаряд. Фото: Гомельское областное подразделение охраны.Овчарка Лира нашла в лесу снаряд. Фото: Гомельское областное подразделение охраны.
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На днях подопечная инспектора-кинолога Гомельского областного управления охраны Алексея Колеснева обнаружила в лесном массиве снаряд. Можно сказать, что находка была случайной. Так как в тот день кинолог с немецкой овчаркой Лирой отрабатывали программу дрессировки.

– После дрессировки инспектор отпустил собаку порезвиться. А собака немного углубившись в лес, резко встала на месте. И тут находку увидел и кинолог, это была заржавевшая минометная мина времен ВОВ, – пояснили журналистам sb.by.

О происшествии инспектор сообщил в дежурную часть РОВД. Вскоре на место прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы. Саперы обезвредили и ликвидировали опасную находку под Гомелем.

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