На время коронавируса МВД не будет штрафовать за просроченный паспорт – сидите дома

За просроченные на пару дней или недель паспорт во время коронавируса штрафовать не будут. Фото: Оксана БРОВАЧ

Но, чтобы не получить штраф в 108 рублей, поменяйте главный документ, как только уладится обстановка с COVID-19

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В Кодексе об административных правонарушениях Беларуси есть статья предусматривающая наказание за пользование паспортом с просроченным сроком действия. На данный момент штраф составляет 4 базовые, то есть 108 белорусских рублей. Что делать сейчас, когда растет число инфицированных коронавирусом и совсем не хочется почем зря идти в общественные места, узнавали журналисты «Минск-Новости»?

– В первую очередь, мы заботимся о безопасности и здоровье граждан. Если срок действия паспорта истек сейчас (Прим.: апрель 2020 года), в этот непростой период пандемии COVID-19, административные меры применяться не должны. Сейчас по объективным причинам люди не могут подавать документы лично и, понимая это, мы поддерживаем стремления как можно реже посещать общественные места, – рассказала агентству Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД.

Исходя из ситуации, связанной с коронавирусом, в МВД пообещали не штрафовать белорусов за просроченные паспорта. Но документ необходимо будет поменять, «как только обстановка с коронавирусом уладится».

– Даже при спокойной эпидемиологической обстановке за просроченные документы, удостоверяющие личность, гражданин Беларуси в ряде случаев может отделаться лишь предупреждением. Это предусмотрено пунктом третьим статьи 23.53 КоАП Беларуси, – уточнила представитель ведомства.

Также в Telegram пресс-службы МВД напомнили, что для получения консультативной помощи в подразделениях по гражданству и миграции органов внутренних дел во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки лучше воспользоваться дистанционными консультациями по телефонам на сайте. А иностранные граждане прибывающие в Беларусь и проживающие по частному адресу могут дистанционно зарегистрироваться на едином портале электронных услуг.

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