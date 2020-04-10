2020-04-10T21:42:39+03:00
Политика
КП Беларусь

В интернете появилось фото записки Лукашенко, которую он написал на совещании с медиками

Эти пометки президент сделал во время разговора с врачами и вертикалью 7 апреля
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко записал основные темы и задачи на совещании по коронавирусу. Фото: belta.by.Лукашенко записал основные темы и задачи на совещании по коронавирусу. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже публиковала выдержки с совещания Александра Лукашенко с медиками и чиновниками по вопросам борьбы с распространением коронавируса, которое прошло в минувший вторник, 7 апреля. Среди тем, которые обсуждались были готовность системы здравоохранения к борьбе с COVID-19, возможный карантин и продовольственная безопасность. Президент подчеркнул на совещании, что нужно «бороться за жизнь каждого человека и спасти, кого только можно».

Когда Лукашенко слушал доклады, это заметили многие, он делал пометки на документе. Записи обнародовал Telegram-канал «Пул Первого»: «Почерк разборчивый, поэтому можно легко прочитать поручения», – написали авторы канала.

Пометки, которые написал Александр Лукашенко. Фото: Telegram «Пул Первого».

Пометки, которые написал Александр Лукашенко. Фото: Telegram «Пул Первого».

И действительно, в записке легко читаются пометки. Некоторые слова выделены в обособленные группы, как например, взятые на контроль темы-задачи для вертикали (с двойным подчеркиванием): обеспечить средствами защиты; магазины и аптеки; цены (с восклицательным знаком). В Пуле пояснили слова в записке так: «Средства защиты должны быть доступны для населения. А вопрос цен – на особом контроле».

В другой важной группе под заголовком: «Каждый занимается своим делом» следующие миссии: - Минздрав и врачи лечить (подчеркнуто); - тактика лечения; - защита врачей.

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