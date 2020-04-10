Фотофакт. В Гродно 21-летний мотоциклист врезался в троллейбус

Мотоциклист ошибся в выборе дистанции между ТС. Фото: autogrodno.by.

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Авария с участием мотоцикла и общественного транспорта произошла в областном городе в четверг, 9 апреля. Об этом пресс-служба Госавтоинспекции Гродно сообщила в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП случилось на гродненской улице Советских пограничников в вечернее время, примерно в 21.00 часов.

– 21-летний гродненец на мотоцикле «Сузуки» ехал от моста в сторону улицы Поповича. Впереди двигался троллейбус. В какой-то момент мотоциклист не учел безопасную дистанцию и врезался в заднюю часть троллейбуса, – пояснили в пресс-службе.

К счастью, в аварии обошлось без серьезных последствий, только у техники механические повреждения. В обстоятельствах столкновения разбирались госинспекторы.

– С потеплением на улицах появляется все больше двухколесного транспорта. Стоит помнить, что не столько автолюбители, но и водители мотоциклов, велосипедов, электросамокатов и другого двухколесного транспорта, выезжающего на проезжую часть, должны заботиться о своей безопасности, выбирая безопасную скорость и скромный стиль вождения, – добавили в ГАИ.

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