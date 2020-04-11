С 12 апреля изменяется цена топлива. Традиционно - на копейку. Но есть нюанс

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Суббота начинается с добрых известий: завтра, в воскресенье, топливо подешевеет. «Белнефтехим» анонсировал, что с 12 апреля цены снизятся на одну копейку. Таким образом, И-92-К5-Евро с воскресенья будет стоить 1,72 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,82 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 4 копейки. Литр дизельного топлива — 1,82 рубля. Напомним, с начала 2020 года бензин дорожал на 1 копейку еженедельно. Стоимость литра топлива увеличивалась 10 недель подряд, вплоть до 1 марта. На протяжении марта и первых дней апреля цены были неизменны. И вот - долгожданный позитив: цена топлива снизится уже завтра.