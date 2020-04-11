2020-04-11T12:51:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав Беларуси уточнил, кого считать контактом первого уровня, а кого - второго

Четкие критерии определены в постановлении №36 здравоохранительного ведомства
Виктор ПАЖИТОК
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Минздрав пояснил, кто находится в группе рискаМинздрав пояснил, кто находится в группе рискаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Контактами первого уровня считаются лица, у которых был тесный контакт с лицом, зараженным коронавирусом . Четко определен срок : 14 календарных дней с даты последнего контакта до получения положительного результата лабораторного обследования лица, имеющего инфекцию COVID-19.

При этом есть следующие критерии.

Контактом первого уровня являются те, кто проживает с заболевшим в одной квартире, одноквартирном жилом доме, комнате или блоке общежития (и пр.); обучается в одном классе или группе. Также это педагогические работники в учреждениях образования.

Помимо этого к контактерам первого уровня относят сотрудников, работавших с заболевшим в одном помещении; пациентов, находящихся с ним в одной палате в организации здравоохранения; работников организаций здравоохранения, которые оказывали медицинскую помощь пациенту и осуществляли уход за ним без использования комплекта биологической защиты.

Отдельно выделена такая категория как пассажиры, находившиеся с заболевшим в одном купе и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) железнодорожного транспорта либо занимавшие место в пределах двух рядов кресел, соседних от того, на котором сидел человек с диагностированным COVID-19.

К контактам второго уровня относятся те, кто имел возможный контакт с лицом, заболевшим COVID-19 по месту проживания (временного пребывания), учебы, работы, оказания медицинской помощи), а также работники медицинских учреждений, которые оказывали медицинскую помощь заболевшему и осуществляли уход за ним с использованием комплекта биологической защиты.

Постановление опубликовано на Национальном правовом портале Беларуси и уже вступило в силу.

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