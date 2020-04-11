2020-04-11T13:43:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Теперь понятно: Минздрав рассказал, как будут вручать требования о самоизоляции

Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Правила установлены постановлением МинздраваПравила установлены постановлением МинздраваФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Министерство здравоохранения разработало и утвердило порядок вручения требования о самоизоляции. Нормы содержатся в опубликованном на Национальном правовом портале постановлении №36.

В нем в частности определено, что оформлением требования о самоизоляции заболевшим COVID-19 и контактам первого и второго уровней будут заниматься участковые врачи по месту жительства.

Если человек прибыл из государства, где зарегистрированы случаи инфицирования, то аналогичный документ будут оформлен непосредственно на границе. Делать это будут пограничники. Требование оформляется в двух экземплярах: один в течение 24 часов вручается лицу на самоизоляции, а второй приобщается к документации в поликлинике. Также самоизолировавшийся получает памятку с правилами поведения в самоизоляции.

Напомним, постановление Минздрава также разграничивает, кого считать контактом первого уровня, а кого - второго.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Некоторые белорусские театры сообщили, что приостанавливают свою деятельность
Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин
Педуниверситет будет проводит онлайн-уроки для учеников 1-11 классов
Ночной пожар в Глусском районе: в огне погибли два родных брата
В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич
Теперь понятно: Минздрав рассказал, как будут вручать требования о самоизоляции
Белорусские горные родники обнаружены недалеко от Минска
Эксперты ВОЗ посетили в Витебске сразу три медицинских учреждения
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 апреля 2020 года: 23 человека умерло, в стационаре 2031 пациент
Минздрав Беларуси уточнил, кого считать контактом первого уровня, а кого - второго
С 12 апреля изменяется цена топлива. Традиционно - на копейку. Но есть нюанс
Минздрав рассказал, какие больницы принимают пациентов с коронавирусом, а какие работают в обычном режиме
Фотофакт. В Гродно 21-летний мотоциклист врезался в троллейбус
В интернете появилось фото записки Лукашенко, которую он написал на совещании с медиками
На время коронавируса МВД не будет штрафовать за просроченный паспорт – сидите дома
В Гомеле во время дрессировки немецкая овчарка нашла в лесу снаряд
В Мозыре медики спасли 2-летнего мальчика, который выпил самодельное средство от муравьев
Минздрав о праздновании Пасхи во время коронавируса: «Найдено полное взаимопонимание»
В Полоцке интернет-мошенники обвели вокруг пальца работницу банка
В Дрогичинском районе мужчина случайно сжег дом родителей жены
Синоптики: весна окажется значительно теплее, чем обычно
«Не езжу к родителям, общаемся только по телефону!» Замминистра эмоционально рассказала о себе и коллегах
Фотофакт: в Бресте выпустили антикризисные носки с надписью STOP COVID и маски с котиком
Замминистра здравоохранения: «У нас есть 2,5 млн масок и 176 тысяч респираторов. Не скажу, что это много, хотелось бы больше»
В Беларуси продлили школьные каникулы до 18 апреля
«10 из 169 выздоровевших от коронавируса согласились стать донорами плазмы». Минздрав о том, как хотят лечить тяжелых больных