Теперь понятно: Минздрав рассказал, как будут вручать требования о самоизоляции

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Министерство здравоохранения разработало и утвердило порядок вручения требования о самоизоляции. Нормы содержатся в опубликованном на Национальном правовом портале постановлении №36.

В нем в частности определено, что оформлением требования о самоизоляции заболевшим COVID-19 и контактам первого и второго уровней будут заниматься участковые врачи по месту жительства.

Если человек прибыл из государства, где зарегистрированы случаи инфицирования, то аналогичный документ будут оформлен непосредственно на границе. Делать это будут пограничники. Требование оформляется в двух экземплярах: один в течение 24 часов вручается лицу на самоизоляции, а второй приобщается к документации в поликлинике. Также самоизолировавшийся получает памятку с правилами поведения в самоизоляции.

Напомним, постановление Минздрава также разграничивает, кого считать контактом первого уровня, а кого - второго.

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