2020-04-11T12:48:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 апреля 2020 года: 23 человека умерло, в стационаре 2031 пациент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 11 апреля
Виктор ПАЖИТОК
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В стационаре с COVID-19 сегодня получают лечение 2031 человекВ стационаре с COVID-19 сегодня получают лечение 2031 человекФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Опубликована актуальная статистика Минздрава. Итак, на 11 апреля в Беларуси стационаре с подтвержденным COVID-19 находится 2031 пациент. По сообщениям Минздрава, заболевание у них протекает в легкой или средней форме. 52 пациента получают поддержку ИВЛ. Выздоровело 172 человека. Летальных исходов – 23. Отмечается, что это пациенты, у которых помимо коронавируса был ряд хронических заболеваний. В Беларуси общее количество лиц, у которых был диагностирован COVID-19, составляет на 11 апреля 2226 человек: это суммарное количество тех, кто сегодня находится в больницах, выздоровевших и умерших.

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Минздрав опубликовал письмо из-за ухудшения ситуации с COVID-19 за подписью главного санврача Натальи Жуковой. В документе содержится ряд рекомендаций, в частности, руководителям организаций следует при возможности организовать работу удаленно, чтобы люди не ходили в офисы. Помимо этого, медики советуют не допускать на работу людей с насморком, чиханием (читать дальше)

Минздрав также опубликовал постановление №36, в котором детализируется: кого считать контактером первого уровня, а кого - второго (читать дальше)

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