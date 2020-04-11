Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 апреля 2020 года: 23 человека умерло, в стационаре 2031 пациент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 11 апреля

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Опубликована актуальная статистика Минздрава. Итак, на 11 апреля в Беларуси стационаре с подтвержденным COVID-19 находится 2031 пациент. По сообщениям Минздрава, заболевание у них протекает в легкой или средней форме. 52 пациента получают поддержку ИВЛ. Выздоровело 172 человека. Летальных исходов – 23. Отмечается, что это пациенты, у которых помимо коронавируса был ряд хронических заболеваний. В Беларуси общее количество лиц, у которых был диагностирован COVID-19, составляет на 11 апреля 2226 человек: это суммарное количество тех, кто сегодня находится в больницах, выздоровевших и умерших.

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