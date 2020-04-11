2020-04-11T12:45:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусские горные родники обнаружены недалеко от Минска

А под Раковом обнаружен источник, который, как гласит легенда, открыл слепой человек
Раиса ЮДИНА
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Вторая экспедиция проекта "Родники Беларуси". С нами певица Алена Ланская и историк Дмитрий Скворчевский.Вторая экспедиция проекта "Родники Беларуси". С нами певица Алена Ланская и историк Дмитрий Скворчевский.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Вторая экспедиция «Комсомольской правды» по родникам Беларуси получилась тематической – мы побывали на трех источниках, которые почитаются людьми как святые. Так, возле старинного города Ракова есть источник, который известен с XV века.

Источник в Ракове известен несколько веков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Источник в Ракове известен несколько веков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По преданию, жил там слепой человек, которому во сне явилась Пресвятая Дева и велела выйти на улицу, где он и набрел на источник, умывшись в котором прозрел. Есть и другая версия, что слепой человек заблудился, но с тем же исходом – ему по пути попался источник, который дал ему и прозрение, и исцеление. Источник возле Ракова сегодня – это часть комплекса, где есть и храм, и каплица, и купальня. Людей за водой приезжает очень много. Мы же взяли эту воду на исследование в лаборатории, чтобы убедиться в ее безопасности.

Зная, что весной многие источники по разным причинам ведут себя непредсказуемо, мы к родниковой воде относимся осторожно. Поэтому в дорогу взяли воду, в качестве которой нет сомнений – она прошла очистку через фильтры «КРЫНI» с шунгаитовым минерализатором. Спасибо нашему генеральному партнеру!

Наш проект поддержала Алена Ланская. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наш проект поддержала Алена Ланская.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самым большим сюрпризом в этой экспедиции был гидрологический памятник Родники «Святые криницы». Это не просто источник. Это необыкновенное место, единственное в своем роде в Беларуси. Здесь в лесу 14 источников , каждый из которых со своими особенностями. Некоторые стекают с вершины холма, напоминая горные родники. Ко многим из них не подступиться – местность болотистая, но гулять среди родников, слушая их журчание в лесной тишине, можно по дорожке - деревянным настилам.

Родники Святые криницы - место уникальное. Но качество воды проверим! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Родники Святые криницы - место уникальное. Но качество воды проверим!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сегодня их ремонтируют, что и было самым большим сюрпризом. Поскольку год назад эта деревянная экотропа была в плачевном состоянии и в некоторых местах даже опасной.

Приятная новость - на Святых криницах отремонтировали деревянную дорожку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приятная новость - на Святых криницах отремонтировали деревянную дорожку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мы проверим в лаборатории воду одного из 14-ти источников, самого бойкого и чистого на вид.

Кстати, дорога, которая ведет к этим криницам, может стать испытанием для определенных автомобилей. Но GEELY EMGRAND X7 и GEELY COOLRAY, предоставленные нашим партнером - автоцентром «Geely Атлант-М Боровая» даже не заметили трудностей лесных дорог.

На территории «Святых криниц» время кажется, замирает. Многие отмечают, что пропадает мобильная связь. Но с 4G от МТС мы такого не заметили. Даже в самых глухих местах у нас есть не просто связь, но и хороший интернет.

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