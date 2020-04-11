В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич

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Минувшей ночью в реанимации Пинской районной больницы ушел из жизни журналист Василий Мацкевич. Эта информация размещена на портале «Медиа - Полесье», ее также подтвердили родные ушедшего. По их информации, врачи подозревали у Мацкевича пневмонию, он сдавал тест на коронавирус, его результаты им доподлинно пока неизвестны. Сын Василия Мацкевича, 18-летний Адам, контактировавший с отцом три дня назад, помещён в инфекционную больницу. По словам его матери, он находится в отдельной палате.

Редакция «Комсомольской правды в Беларуси» выражает глубокие соболезнования семье, всем родным и близким Василия Мацкевича.