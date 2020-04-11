2020-04-11T14:12:53+03:00
Общество
КП Беларусь

В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич

Ему было 46 лет
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Василий Мацкевич. Фото:media-polesye.byВасилий Мацкевич. Фото:media-polesye.by
Изменить размер текста:

Минувшей ночью в реанимации Пинской районной больницы ушел из жизни журналист Василий Мацкевич. Эта информация размещена на портале «Медиа - Полесье», ее также подтвердили родные ушедшего. По их информации, врачи подозревали у Мацкевича пневмонию, он сдавал тест на коронавирус, его результаты им доподлинно пока неизвестны. Сын Василия Мацкевича, 18-летний Адам, контактировавший с отцом три дня назад, помещён в инфекционную больницу. По словам его матери, он находится в отдельной палате.

Редакция «Комсомольской правды в Беларуси» выражает глубокие соболезнования семье, всем родным и близким Василия Мацкевича.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Некоторые белорусские театры сообщили, что приостанавливают свою деятельность
Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин
Педуниверситет будет проводит онлайн-уроки для учеников 1-11 классов
Ночной пожар в Глусском районе: в огне погибли два родных брата
В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич
Теперь понятно: Минздрав рассказал, как будут вручать требования о самоизоляции
Белорусские горные родники обнаружены недалеко от Минска
Эксперты ВОЗ посетили в Витебске сразу три медицинских учреждения
Коронавирус в Беларуси, последние новости на 11 апреля 2020 года: 23 человека умерло, в стационаре 2031 пациент
Минздрав Беларуси уточнил, кого считать контактом первого уровня, а кого - второго
С 12 апреля изменяется цена топлива. Традиционно - на копейку. Но есть нюанс
Минздрав рассказал, какие больницы принимают пациентов с коронавирусом, а какие работают в обычном режиме
Фотофакт. В Гродно 21-летний мотоциклист врезался в троллейбус
В интернете появилось фото записки Лукашенко, которую он написал на совещании с медиками
На время коронавируса МВД не будет штрафовать за просроченный паспорт – сидите дома
В Гомеле во время дрессировки немецкая овчарка нашла в лесу снаряд
В Мозыре медики спасли 2-летнего мальчика, который выпил самодельное средство от муравьев
Минздрав о праздновании Пасхи во время коронавируса: «Найдено полное взаимопонимание»
В Полоцке интернет-мошенники обвели вокруг пальца работницу банка
В Дрогичинском районе мужчина случайно сжег дом родителей жены
Синоптики: весна окажется значительно теплее, чем обычно
«Не езжу к родителям, общаемся только по телефону!» Замминистра эмоционально рассказала о себе и коллегах
Фотофакт: в Бресте выпустили антикризисные носки с надписью STOP COVID и маски с котиком
Замминистра здравоохранения: «У нас есть 2,5 млн масок и 176 тысяч респираторов. Не скажу, что это много, хотелось бы больше»
В Беларуси продлили школьные каникулы до 18 апреля
«10 из 169 выздоровевших от коронавируса согласились стать донорами плазмы». Минздрав о том, как хотят лечить тяжелых больных