2020-04-11T16:24:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин

По словам министра, карантин нужен для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения, если медики не справляются с оказанием медицинской помощи
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир КараникМинистр здравоохранения Беларуси Владимир КараникФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В течение нескольких дней миссия Всемирной организации здравоохранения находилась в Беларуси, чтобы оценить ситуацию с COVID-19. Представители ВОЗ посетили больницы Минска, Минской и Витебской областей. В субботу, 11 апреля, представители ВОЗ собрались в Минске, что поделиться выводами.

- Беларусь входит в новую фазу вспышки. Самое время готовиться к худшим сценариям. Надо быть готовым, что придется предпринимать ограничительные меры в течении 12-18 месяцев, - заявил представитель ВОЗ Патрик О’Коннор.

На вопрос "Комсомолки" о том, в каком случае в стране вводят карантин, ответил министр здравоохранения Владимир Караник.

- ВОЗ не раз повторяла, что крайние ограничительные мероприятия в виде карантина вводятся для того, чтобы перегрузить систему здравоохранения и замедлить распространение ситуации. Основной критерий [для ввода карантина] - признаки о том, что с такими темпами прироста заболевания и перегрузкой системы здравоохранения возникнут проблемы с оказанием медицинской помощи, - сказал Владимир Степанович.

По словам министра, если каждый ограничит свои необязательные контакты на 50%, это поможет пройти путь без перегрузки системы.

- Четких критериев, что карантин будет введен при каком-то количестве заболевших или при каком-то приросте в сутки нет, - сказал Караник. - Карантин - это не самоцель. Если мы можем организовать социальное дистанцирование, то мы должны это делать. И это в первую очередь зависит от всех нас: от того, как мы будем выполнять рекомендации.

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