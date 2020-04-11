Некоторые белорусские театры сообщили, что приостанавливают свою деятельность

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В одной из соцсетей на официальной странице Республиканского театра белорусской драматургии появилось сообщение об отмене спектаклей по причине сложной эпидемиологической ситуации.

- В соответствии с приказом Министерства культуры РБ в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией деятельность театрально – зрелищных организаций приостанавливается в период с 12 по 26 апреля. Все спектакли театра на данный период отменены, - говорится в заявлении от имени театра, размещенном в одной из социальных сетей.

Еще раньше об отмене всех запланированных спектаклей объявил в социальных сетях Белорусский государственный академический музыкальный театр. Здесь отменены все спектакли в период с 11 апреля до 10 мая. О причинах не сообщается.

Оба театра приносят извинения перед зрителями за доставленные неудобства, информируют, что вернуть купленные билеты можно в их кассах. БГАМТ также предлагает сохранить билеты, посетить спектакли театра после возобновления его деятельности.

Напомним, 27 марта вТеатре музкомедии представили зрителю музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо». Уже тогда руководство театра говорило о случаях возврата билетов, главным образом, на детские постановки (читать дальше)