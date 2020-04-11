2020-04-11T17:01:43+03:00
Общество
КП Беларусь

11 апреля - годовщина теракта в минском метро

Ровно девять лет назад в 2011 году на станции метро «Октябрьская» прогремел взрыв, унесший 15 жизней
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Взрыв в минском метро произошел вечером 11 апреля 2011 года. Фото: БелТАВзрыв в минском метро произошел вечером 11 апреля 2011 года. Фото: БелТА
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Девять лет назад в минском метро произошел теракт. Взрыв на станции метро «Октябрьская» унес жизни 15 человек, еще сотни человек получили ранения. А спустя два с половиной года после взрыва в метро умер журналист Николай Ильюшенко, который был тяжело ранен.

Суд по делу о взрыве в минском метро начался 15 сентября 2011 года. Обвиняемые Коновалов и Ковалев в суде сидели за решеткой, между собой практически не общались.

Влад Ковалев отказался от своих признательных показаний, данных на следствии, и вину во взрыве 11 апреля не признал. Коновалов же признал, что виновен во взрыве в метро, и полностью согласился с обвинением.

Мемориальная плита в память о погибших в метро была открыта на «Октябрьской» в апреле 2012-го. К ней приносят живые цветы.

Жертвами теракта в метро стали 15 человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Жертвами теракта в метро стали 15 человек.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После теракта жизнь многих людей изменилась. В 2017 году минчанка Наталья Павлючик рассказала "Комсомолке", как научилась жить после взрыва в метро. Женщина получила ряд тяжелых травм. У Натальи осколки из тела выходили спустя даже годы после трагедии.

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