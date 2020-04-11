Прогноз от синоптиков на 12 апреля: ночью - мороз, днем - тепло и солнечно

Весна вступает в свои законные права, но ночи пока морозные Фото: Таисия ЧЕРНУХО

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Морозная ночь и теплый день – такую погоду на завтра, 12 апреля, прогнозируют специалисты Белгидромета. Отмечается, что опасных метеорологических явлений не ожидается.

В целом по Беларуси ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь по Витебской области днем местами не исключены дожди, да и то кратковременные. Ветер западный и юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -5…+2°С, днем +8…+15°С, по юго-западу до воздух прогреется даже до +18°С. В столице Беларуси ночью столбик термометра может опуститься до -2 и даже до -4°С. Дневная температура воздуха - около +10..+12°С. В Минске обойдется без осадков.