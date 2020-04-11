Отказаться от культурных и спортивных мероприятий и готовиться к худшему: что миссия ВОЗ посоветовала Беларуси в связи с коронавирусом

Предполагается, что еще год-полтора белорусам надо будет соблюдать особенные ограничительные меры

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C 8 по 11 апреля в Беларуси находилась миссия ВОЗ. Представители Всемирной организации здравоохранения побывали в Минске, Минской и Витебской областях.

- У нас был доступ к информации. Мы разговаривали со специалистами и могли вносить изменения в программу, которые считали необходимыми, - прокомментировал представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. - Развитие ситуации с COVID-19 во всем мире и в Беларуси вызывает большую озабоченность. Ситуация развивается очень быстро. Мы это увидели даже за время работы миссии.

Батыр отмечает, что от мер, которые сейчас будут предприняты, будет зависеть, как ситуация будет развиваться дальше.

- Беларусь реализовала меры сдерживания распространения эпидемии благодаря системному подходу, - высказал мнение руководитель экспертной миссии Патрик О'коннор. - Но с начала нашей миссии количество выявленных случаев выросло в два раза.

По словам руководителя миссии ВОЗ, Беларусь входит в новую фазу эволюции вспышки.

- Особенно это отмечается в отдельных регионах страны, включая столицу, - говорит Патрик. - Ситуация вызывает беспокойство и предполагает принятие новых мер. - Мы рекомендуем физическое дистанцирование при сохранении надлежащего тестирования и изоляции контактировавших.

Патрик уточнил, в чем заключается физическое дистанцирование и подчеркнул, что это не то же самое, что социальная изоляция.

- Это отказ от массовых скоплений людей, включая спортивные и культурные мероприятия, карантин для контактных лиц и тех, кто потенциально мог быть инфицирован включение в рабочие графики телеконференций, удаленное обучение и снижение необязательных перемещений для групп высокого риска.

- Сейчас самое время готовиться к худшим сценариям - , . Настало время укреплять взаимодействие правительства с обществом. Хоть COVID-19 - это болезнь и находится в сфере здравоохранения, реакция требуется от всех: правительства, системы здравоохранения, частного сектора и всех граждан. Это забег на долгую дистанцию, а не спринт, нам нужно быть готовыми еще к 12-18 месяцам.