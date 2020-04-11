«В регионах с тяжелой эпидситуацией не проводится». Караник - о Чемпионате по футболу, который остался последним в Европе

Билеты на матчи продаются в шахматном порядке, а болельщикам меряют температуру

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси ввести социальное дистанцирование. Один из пунктов такой меры предполагает отказ от массовых мероприятий.

Журналисты поинтересовались у министра здравоохранения Владимира Караника, будет ли Минздрав рекомендовать правительству ввести запрет на массовые мероприятия? В частности приостановить проведение Чемпионата по футболу, который остался единственным в Европе футбольным турниром.

- Большая часть массовых мероприятий - это и концерты, и международные выставки, соревнования - перенесены на более поздний срок, - сказал Караник - Всем рекомендовано семинары, конференции и совещания проводить в режиме видеосвязи.

Решение о приостановлении Чемпионата по футболу, по словам Караника, принимает не Минздрав.

- Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Билеты продаются в шахматном порядке, всем участникам меряют температура, - отметил руководитель Минздрава. - В регионах с наиболее напряженной эпидемической обстановкой эти соревнования не проводятся. Матч по футболу, который должен был пройти в Витебске, был перенесен в другие регионы.