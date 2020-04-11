2020-04-11T21:19:23+03:00
Общество
КП Беларусь

«В регионах с тяжелой эпидситуацией не проводится». Караник - о Чемпионате по футболу, который остался последним в Европе

Билеты на матчи продаются в шахматном порядке, а болельщикам меряют температуру
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Министр здравоохранения Владимир КараникМинистр здравоохранения Владимир КараникФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Беларуси ввести социальное дистанцирование. Один из пунктов такой меры предполагает отказ от массовых мероприятий.

Журналисты поинтересовались у министра здравоохранения Владимира Караника, будет ли Минздрав рекомендовать правительству ввести запрет на массовые мероприятия? В частности приостановить проведение Чемпионата по футболу, который остался единственным в Европе футбольным турниром.

- Большая часть массовых мероприятий - это и концерты, и международные выставки, соревнования - перенесены на более поздний срок, - сказал Караник - Всем рекомендовано семинары, конференции и совещания проводить в режиме видеосвязи.

Решение о приостановлении Чемпионата по футболу, по словам Караника, принимает не Минздрав.

- Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Билеты продаются в шахматном порядке, всем участникам меряют температура, - отметил руководитель Минздрава. - В регионах с наиболее напряженной эпидемической обстановкой эти соревнования не проводятся. Матч по футболу, который должен был пройти в Витебске, был перенесен в другие регионы.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Как родитель двух школьников думаю, что система готова». Глава Минздрава прокомментировал дистанционное обучение школьников
Особенно в Минске, Витебской и Минской областях: В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика
«В регионах с тяжелой эпидситуацией не проводится». Караник - о Чемпионате по футболу, который остался последним в Европе
Отказаться от культурных и спортивных мероприятий и готовиться к худшему: что миссия ВОЗ посоветовала Беларуси в связи с коронавирусом
Прогноз от синоптиков на 12 апреля: ночью - мороз, днем - тепло и солнечно
11 апреля - годовщина теракта в минском метро
Некоторые белорусские театры сообщили, что приостанавливают свою деятельность
Представитель ВОЗ Патрик О’Коннор: «Беларуси надо быть готовой предпринимать ограничительные меры в течение 12-18 месяцев»
Педуниверситет будет проводит онлайн-уроки для учеников 1-11 классов
Ночной пожар в Глусском районе: в огне погибли два родных брата
В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич
Теперь понятно: Минздрав рассказал, как будут вручать требования о самоизоляции