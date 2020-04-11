2020-04-11T21:59:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Особенно в Минске, Витебской и Минской областях: В Беларуси коронавирус подтвержден у 301 медика

Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Цифру озвучили на брифинге миссии ВОЗЦифру озвучили на брифинге миссии ВОЗФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- На сегодняшний момент лабораторно подтверждено инфицирование 301 работника системы здравоохранения, - привел цифру Владимир Караник. Больше всего зараженных медиков в Минске, на втором месте Витебская область, на третьем Минская. В остальных регионах это единичные случаи.

Меньше всего случаев заражения медиков, по словам Караника, выявлено в тех учреждениях здравоохранения, которые были перепрофилированы заранее.

- В этих учреждениях персонал был лучше обучен и более строго соблюдал меры безопасности. Выводы сделаны. Сейчас дополнительно обучаем персонал правилам использования средств индивидуальной защиты, - сказал Караник.

Со слов министра, большинство инфицированных медработников находится в удовлетворительном состоянии.

- У многих заболевание протекает бессимптомно. У некоторых есть признаки воспалительных процессов легких - они получают адекватное лечение. По информации на утро 11 апреля, никто из них не находится на искусственной вентиляции легких, - уточнил министр. - По случаям в Витебске проводится служебное и эпидрасследование, чтобы выяснить, что явилось причиной смерти.

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