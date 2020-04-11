«Как родитель двух школьников думаю, что система готова». Глава Минздрава прокомментировал дистанционное обучение школьников

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Белорусским школьникам опять продлили каникулы. Сейчас считается, что дети снова сядут за парты 20 апреля. А пока могут учиться дистанционно.

- Готова ли система образования Беларуси к дистанционному обучению и рассматривается ли такое решение? - поинтересовалась журналистка у спикеров на брифинге ВОЗ.

- Это вопрос к Министерству образования, а не к Министерству здравоохранения, - сказал глава Минздрава Владимир Караник. - Я как родитель двух школьников считаю, что белорусская система образования готова ко многому. А детали смогут рассказать в Минобре, адресуйте этот вопрос туда.

- Мы не обращались в Минобразования во время миссии ВОЗ, дополнил руководитель экспертной миссии Патрик О'коннор - Это не было нашей задачей. Хоть и имеет отношение к социальному дистанцированию. Я думаю, это остается на рассмотрение отдельных министерств, как именно они будут реализовывать озвученные рекомендации.