2020-04-11T22:54:44+03:00
Общество
КП Беларусь

«Как родитель двух школьников думаю, что система готова». Глава Минздрава прокомментировал дистанционное обучение школьников

Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Министр здравоохранения Владимир КараникМинистр здравоохранения Владимир КараникФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Белорусским школьникам опять продлили каникулы. Сейчас считается, что дети снова сядут за парты 20 апреля. А пока могут учиться дистанционно.

- Готова ли система образования Беларуси к дистанционному обучению и рассматривается ли такое решение? - поинтересовалась журналистка у спикеров на брифинге ВОЗ.

- Это вопрос к Министерству образования, а не к Министерству здравоохранения, - сказал глава Минздрава Владимир Караник. - Я как родитель двух школьников считаю, что белорусская система образования готова ко многому. А детали смогут рассказать в Минобре, адресуйте этот вопрос туда.

- Мы не обращались в Минобразования во время миссии ВОЗ, дополнил руководитель экспертной миссии Патрик О'коннор - Это не было нашей задачей. Хоть и имеет отношение к социальному дистанцированию. Я думаю, это остается на рассмотрение отдельных министерств, как именно они будут реализовывать озвученные рекомендации.

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