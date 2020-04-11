«Ситуация не укладывается в ежегодную тенденцию». В Витебске зарегистрировано около тысячи пневмоний, в прошлом году было 600

Министерство связывает это еще и с тем, что из-за теплой зимы сместилось окончание эпидемического сезона

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Министр здравоохранения сравнил количество пневмоний в Витебске в этом и прошлом году. На 11 апреля в Витебске зарегистрировано около тысячи пневмоний, в прошлом году пиковое значение по пневмониям - около 600.

- Это связано с тем, что в прошлом году эпидподъем был раньше, сейчас за счет теплой зимы он сместился на более поздний срок. Сошлись две причины: незаконченная эпидемия ОРВИ и увеличение количества пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, - объяснил Владимир Караник.

Количество пневмоний всегда увеличивается при завершении эпидемического сезона.

- Но по Витебску и Минску ситуация в ежегодную тенденцию не укладывается, там больше подтвержденных коронавирусных пневмоний, и там принимаются более жесткие меры, - сказал глава Минздрава.

По словам министра, все пневмонии типируют на наличие коронавируса - делают не мазок, а берут пробы из бронхов. А вскоре будут тестировать и на наличие антител.

- У нас пневмонии анализируются ежедневно: поступившие, выписанные, находящиеся на лечении. Мы видим динамику по всем регионам. По большинству регионов ситуация достаточно спокойная. Подъем заболеваемости по Витебской области, Витебску и Минску. Эта ситуация анализируется, почему и принимались решения по перепрофилированию коечного фонда и расширению возможностей респираторной поддержки, - рассказал Владимир Караник.