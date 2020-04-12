Впервые за 8 месяцев: ночью автомобильное топливо в Беларуси подешевело на копейку

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В ночь с 11 на 12 апреля в Беларуси на одну копейку подешевело автомобильное топливо. Об этом накануне сообщили в концерне «Белнефтехим». Однако в этот раз, в отличие от предыдущих подорожаний, причины изменения цен не назвали. Но понятно, что это случилось из-за упавших цен на нефть, из которой производят автомобильное топливо. Напомним, этой весной мировые цены на нефть упали более чем на 40%. Но эксперты заявляли о том, что в перспективе Беларуси выгодна более высокая цена на нефть, ведь с таким трендом упадет и цена готового продукта переработки.

Так и произошло: впервые с прошлого лета цены на бензин и солярку упали. Напомним, последний раз цена на автомобильное топливо снизилась 11 августа прошлого года, и продержалась чуть больше месяца. После этого бензин и дизельное топливо в Беларуси дорожали 18 раз.

С 12 апреля 2020 года цены на автомобильное топливо в Беларуси такие:

Бензин АИ-92-К5-Евро – 1,72 рубля

Бензин АИ-95-К5-Евро – 1,82 рубля

Бензин АИ-98-К5-Евро – 2,04 рубля

Дизельное топливо – 1,82 рубля