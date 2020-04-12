2020-04-12T14:38:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 апреля 2020 года: еще +3 умерших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом Беларуси на воскресение, 12 апреля
Григорий ГРИБОВ
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Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 апреля 2020 года: ВОЗ уехал, а у нас снова рекорд прироста заболевшими: +571 за сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.Коронавирус в Беларуси, последние новости на 12 апреля 2020 года: ВОЗ уехал, а у нас снова рекорд прироста заболевшими: +571 за сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.
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- По состоянию на 12 апреля 2020 года в Беларуси проведено более 64 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, - сообщает Минздрав. - Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий. Зарегистрировано 2578 человек с наличием коронавирусной инфекции. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 50 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. После прохождения лечения выздоровело и выписаны 203 человека.

Умерло 26 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Это значит, что за сутки заболело 352 человека. Напомним, 10 апреля прирост составил 496 человек, 9 апреля – 420 человек, 11 апреля – 245 человек.

Напомним, вчера в стране был зарегистрирован 2226 случаев коронавируса (+245 относительно пятницы, 10 апреля). Умерло 12 человека.

Некоторые белорусские театры сообщили, что приостанавливают свою деятельность. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка.

Министр здравоохранения рассказал, почему в Беларуси до сих пор не ввели карантин. По словам министра, карантин нужен для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения, если медики не справляются с оказанием медицинской помощи.

Педуниверситет будет проводит онлайн-уроки для учеников 1-11 классов. Трансляции занятий будут проходить на официальном YouTube-канале БГПУ.

В Пинске умер известный белорусский журналист Василий Мацкевич. Ему было 46 лет.

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