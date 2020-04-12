2020-04-12T13:53:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Уровень самоизоляции в Минске вырос в два раза

Об этом говорит исследование сервиса Яндекс
Григорий ГРИБОВ
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Уровень самоизоляции в Минске вырос в два раза.Уровень самоизоляции в Минске вырос в два раза.
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Недавно Яндекс запустил новый сервис – он показывает уровень самоизоляции людей в крупных городах России, Беларуси и Казахстана. Этот индекс - от 0 до 5 баллов. Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо мы справляемся с этой задачей, в Яндексе придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Поначалу уровень самоизоляции в Минске был очень низкий. В будние дни Яндекс оценивал его на 1 балл из пяти возможных. Но со временем ситуация стала улучшаться. На прошедшей неделе уровень вырос, и теперь составляет уже 2 балла из пяти возможных. Правда, до уровня российских городов Минску еще далеко.

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