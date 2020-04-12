2020-04-12T14:41:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Ночью военный самолет привез в Минск гуманитарную помощь из Узбекистана

Сотрудники белорусского МЧС разгрузили огромные ящики
Григорий ГРИБОВ
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Ночью военный самолет привез в Минск гуманитарную помощь из Узбекистана. Фото сайта podrobno.uz.Ночью военный самолет привез в Минск гуманитарную помощь из Узбекистана. Фото сайта podrobno.uz.
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В ночь с 11 на 12 апреля в Минске приземлился самолет Ил-76 военно-воздушных сил Узбекистана. Сотрудники белорусского МЧС разгрузили огромные ящики. Это гуманитарная помощь, которую направили в Беларусь по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Сообщается, что в ящиках - медицинские маски и перчатки, защитные комбинезоны, антисептики и другие предметы медицинского назначения, необходимые для борьбы с коронавирусом. Груз сформировали в МЧС Узбекистана.

12 февраля, после того, как самолет разгрузили в Минске, он улетел обратно в Узбекистан.

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