«Уже получали пробную партию». В ближайшие 10 дней в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу
Cегодня в Беларуси производятся свои тесты, которые определяют наличие коронавируса в организме.
- Производители наращивают мощность выпуска, - сказал на пресс-брифинге миссии ВОЗ министр здравоохранения Владимир Караник. - Кроме этого, у нас подписан документ о поставке 200 тысяч тестов из-за границы, 50 из которых мы уже получили.
По словам министра, мы обеспечены ПЦР-тестами в полном объеме.
- Мы понимаем, что ПЦР-диагностика достаточно сложна и требует хорошо оснащенных лабораторий и подготовленных кадров, поэтому мы активно занимаемся и работой по внедрению экспресс-тест-систем, которые выявляют РНК вируса и антитела к нему, - сказал Владимир Караник.
Экспресс-тесты помогут быстрее обследовать пациентов, у которых есть признаки заболевания и выявлять тех, кто уже в легкой форме переболел и имеют иммунитет.
- Экспресс-тесты на антитела должны появиться в Беларуси в ближайшую неделю - 10 дней, - пообещал Караник. - Мы уже получали пробную партию от различных производителей, подобрали те тесты, которые с нашей точки зрения обладают наибольшей точностью.
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