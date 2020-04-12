«Уже получали пробную партию». В ближайшие 10 дней в Беларуси появятся тесты на антитела к коронавирусу

Экспресс-тесты на антитела помогут выявить тех, кто переболел в легкой форме и упростить логистику пациентов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Они помогут выявлять пациентов, которые уже переболели COVID-19 в легкой форме

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Cегодня в Беларуси производятся свои тесты, которые определяют наличие коронавируса в организме.

- Производители наращивают мощность выпуска, - сказал на пресс-брифинге миссии ВОЗ министр здравоохранения Владимир Караник. - Кроме этого, у нас подписан документ о поставке 200 тысяч тестов из-за границы, 50 из которых мы уже получили.

По словам министра, мы обеспечены ПЦР-тестами в полном объеме.

- Мы понимаем, что ПЦР-диагностика достаточно сложна и требует хорошо оснащенных лабораторий и подготовленных кадров, поэтому мы активно занимаемся и работой по внедрению экспресс-тест-систем, которые выявляют РНК вируса и антитела к нему, - сказал Владимир Караник.

Экспресс-тесты помогут быстрее обследовать пациентов, у которых есть признаки заболевания и выявлять тех, кто уже в легкой форме переболел и имеют иммунитет.

- Экспресс-тесты на антитела должны появиться в Беларуси в ближайшую неделю - 10 дней, - пообещал Караник. - Мы уже получали пробную партию от различных производителей, подобрали те тесты, которые с нашей точки зрения обладают наибольшей точностью.