Католическая Пасха и Вербное воскресение: как это происходит в Житковичах
В воскресение, 12 апреля католики, протестанты и представители других западных конфессий отмечают Пасху или Воскресение Христово. А православные – Вербное воскресение. По всей стране проходят праздничные богослужения. Однако в этому году ситуация особая: в стране бушует коронавирус. Накануне праздника митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома:
- С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу, но, с другой стороны, они читают информацию в интернете и все больше людей можно увидеть в масках. На Пальмовое воскресенье я видел в костеле, наверное, 20 - 25% верующих в масках.
В воскресение, 12 апреля католики, протестанты и представители других западных конфессий отмечают Пасху.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фотокорреспондент «Комсомолки» отправился в небольшой городок Житковичи – это на юге Беларуси, и посмотрел, как проходит праздник там. Предлагаем его фотографии, снятые возле храма святого Феодосия Черниговского.
По всей стране проходят праздничные богослужения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Напомним, что во время пандемии коронавируса в костелах действуют профилактические санитарные меры: теперь чествование святого Креста, икон и реликвий происходит через поклонения или глубокий поклон без касания и целования.
В этому году ситуация особая: в стране бушует коронавирус.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Ситрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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