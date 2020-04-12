2020-04-12T15:32:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Католическая Пасха и Вербное воскресение: как это происходит в Житковичах

Сегодня католики и представители западных конфессий отмечают Пасху, а православные - Вербное воскресение [фото]
Григорий ГРИБОВ
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Католическая Пасха: как это происходит в Житковичах.Католическая Пасха: как это происходит в Житковичах.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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В воскресение, 12 апреля католики, протестанты и представители других западных конфессий отмечают Пасху или Воскресение Христово. А православные – Вербное воскресение. По всей стране проходят праздничные богослужения. Однако в этому году ситуация особая: в стране бушует коронавирус. Накануне праздника митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома:

- С одной стороны, это хорошо, что люди идут в костел и тянутся к Богу, но, с другой стороны, они читают информацию в интернете и все больше людей можно увидеть в масках. На Пальмовое воскресенье я видел в костеле, наверное, 20 - 25% верующих в масках.

В воскресение, 12 апреля католики, протестанты и представители других западных конфессий отмечают Пасху. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В воскресение, 12 апреля католики, протестанты и представители других западных конфессий отмечают Пасху.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фотокорреспондент «Комсомолки» отправился в небольшой городок Житковичи – это на юге Беларуси, и посмотрел, как проходит праздник там. Предлагаем его фотографии, снятые возле храма святого Феодосия Черниговского.

По всей стране проходят праздничные богослужения. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

По всей стране проходят праздничные богослужения.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Напомним, что во время пандемии коронавируса в костелах действуют профилактические санитарные меры: теперь чествование святого Креста, икон и реликвий происходит через поклонения или глубокий поклон без касания и целования.

В этому году ситуация особая: в стране бушует коронавирус. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В этому году ситуация особая: в стране бушует коронавирус.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ситрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Ситрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал католиков отпраздновать Пасху дома.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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А богослужения смотреть в интернете или по телевизору (подробности).

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