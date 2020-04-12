2020-04-12T17:08:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Новые правила больничных по коронавирусу: будут ли их давать родителям заразившихся?

Для этого необходимо несколько условий
Григорий ГРИБОВ
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Новые правила больничных по коронавирусу: будут ли их давать родителям заразившихся?Новые правила больничных по коронавирусу: будут ли их давать родителям заразившихся?Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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О том, как правильно оформить больничный лист, кому он необходим и что оплатят, «Комсомолка» уже писала. Теперь в правила внесены некоторые изменения. Они прописаны в постановлении Минздрава и Минтруда, который 11 апреля был опубликован на Национальном правовом портале. В постановлении прописаны правила выдачи больничного родителям детей с подтвержденным коронавирусом и которые стали контактами первого или второго уровня.

Теперь родителям детей до 10 лет будут выдавать справку если ребенок:

Стал контактом первого уровня (в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта);

Стал контактом второго уровня и если у него есть респираторные симптомы (на время наличия этих симптомов);

А еще – на время проведения в учебном учреждении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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