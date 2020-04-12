2020-04-12T18:13:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца

Они использовали автомобильный трос для буксировки
Григорий ГРИБОВ
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Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца. Фото: пресс-служба МВД РБ.Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца. Фото: пресс-служба МВД РБ.
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История случилась в воскресение, 12 апреля в деревне Чижевщина – это под Жабинкой, в Брестской области.

- Сотрудники ГАИ Жабинковского РОВД несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи местного храма, - сообщает пресс-служба МВД Беларуси. - Во время движения по деревне случайно увидели, как в колодец падает мужчина. Не раздумывая, один госавтоинспектор бросился к колодцу, а второй остановил проезжавший мимо автомобиль и вызвал «скорую».

Отмечается, что для спасения сотрудники ГАИ использовали трос. Был ли он пьяный – не сообщается. Известно только, что ему 49 лет, он проживает один, а через 2 дня у него день рождения. По словам мужчины, он решил в колодце набрать воды, не удержался и упал вниз. Его здоровью ничто не угрожает.

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