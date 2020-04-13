Ночью до -2, а днем до +23. На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности

Причиной этому стал сильный ветер, который прогонизруют синоптики на 13 апреля

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На большей части страны в понедельник ожидается ветреная погода, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, сообщает БелТА. Погода в первый день недели ожидается облачная с прояснениями, в отдыльных районах возможны грозы. Между тем, будет тепло: до 15-21 градуса по Беларуси, а по юго-востоку до +23.

Ночью существенно похолодает: столбик термометра опустится до 1 градуса, а местами - до -2.

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