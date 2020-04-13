2020-04-13T11:58:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Испании люди возвращаются на рабочие места

С 13 апреля на работу возвращаются те, кто не может трудиться удаленно
Ольга ШУМАНСКАЯ
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В Италии закончился период экстремальной экономической спячкиВ Италии закончился период экстремальной экономической спячкиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Чрезвычайное положение все еще в силе. Единственное, что подошло к концу, - это двухнедельный период экстремальной экономической спячки, - сказал премьер-министр Испании Педро Санчес во время видеоконференции с лидерами автономных районов Испании.

В стране пока сохраняется режим самоизоляции, но отменяют некоторые ограничения. Так, с понедельника открыты некоторые отделения банков, заработал транспорт, а кафе и рестораны начали принимать заказы на доставку еды, сообщает The Guardian.

Все, кто вышел на работу, по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию.

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