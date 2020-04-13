В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир

По расчетам специалистов, вторая волна коронавируса пройдет в ноябре 2020 года

Изменить размер текста: A A

Такой прогноз сделал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN.

Он пояснил, что математические модели говорят о том, что вирус не удастся победить к лету, ведь новые вспышки продолжают появляться в новых странах.

Между тем, по оценкам специалистов, вторая волна не будет такой масштабной, как первая. Большие сложности предрекают в основном в африканских и южноамериканских странах со слаборазвитой медициной.

По последней информации, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли более 114 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Они полностью изолированы, не были даже в приемном покое»: как в 3-й больнице Минска лечат беременных с коронавирусом

Врачи рассказали, как протекает инфекция, является ли COVID-19 показанием для кесарева сечения и отказа от грудного вскармливания, передается ли вирус ребенку и что беспокоит будущих мам в изоляции (подробнее)

ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.