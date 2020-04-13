2020-04-13T11:57:37+03:00
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КП Беларусь

В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир

По расчетам специалистов, вторая волна коронавируса пройдет в ноябре 2020 года
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Такой прогноз сделал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN.

Он пояснил, что математические модели говорят о том, что вирус не удастся победить к лету, ведь новые вспышки продолжают появляться в новых странах.

Между тем, по оценкам специалистов, вторая волна не будет такой масштабной, как первая. Большие сложности предрекают в основном в африканских и южноамериканских странах со слаборазвитой медициной.

По последней информации, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли более 114 тысяч человек.

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