Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше средней в мире, но значительно ниже чем в США и многих странах Европы
Об этом сообщают данные исследовательской международной группы волонтеров Worldometer.
В сравнении с некоторыми соседними странами уровень заболеваемости в Беларуси оказывается выше, ведь в России из миллиона коронавирусом заразились 108 человек, в Украине - 63, а в Польше - 176.
А вот Литва и Латвия по уровню заболевших обгоняют Беларусь. Там на миллион человек приходится 390 и 345 заразившихся соответственно.
Самая тяжелая ситуация по количеству случаев заражения на миллион населения сейчас в Сан-Марино - 10 492, Ватикане - 9988 и Андорре - 8257.
Как сообщалось в воскресенье, 12 апреля, в Беларуси зарегистрировано 2578 человек с наличием COVID-2019. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. В поддержке аппарата искусственной вентиляции легких нуждаются 50 человек. Выздоровели 203 пациента, умерли - 26. Статистику на понедельник пока не обновляли.
Всего число инфицированных коронавирусом в мире превысило к утру понедельника 1,85 миллиона человек. Зарегистрировано более 114 тысяч смертей. Выздоровели более 420 тысяч человек.
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