Лукашенко призывает заразившихся коронавирусом не опускать руки

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Александр Лукашенко отметил, что хотел бы на этой встрече обсудить предстоящие политические и военные мероприятия. Поэтому на встречу пригласили министра здравоохранения, чтобы он доложил, «какая ситуация на фронте здравоохранения», сообщает БелТА

- При этом хочу подчеркнуть: меня сегодня, естественно, будет интересовать, как разворачивается у нас (или уже сворачивается) психоз с коронавирусом. Но меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями, - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что сейчас «мы можем очень серьезно обидеть и унизить» людей, которые находятся в больнице с другими болезнями: онкологией, астмой, диабетом и так далее.

Глава государства поблагодарил врачей за работу в этот непростой период и обратился ко всем белорусам с призывом не опускать руки.

- В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь, - сказал Александр Лукашенко.

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