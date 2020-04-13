С февраля предприятия «Беллегпрома» произвели почти 15 млн защитных масок

Чтобы обеспечить страну масками швеи работают в шестидневку уже полтора месяца Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

К 15 апреля они должны производить по 2 миллиона масок в сутки

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Об этом корреспонденту БелТА сообщили в пресс-службе концерна.

Задачу выйти на выпуск 1 млн масок концерну в конце прошлой недели поставил Александр Лукашенко.

- Рубеж в миллион был преодолен 9 апреля. На утро пятницы за сутки предприятия концерна выпустили 1,17 млн масок. Всего с февраля произведено 14 млн 823 тыс. защитных масок, - рассказали в пресс-службе.

А к 15 апреля предприятия должны производить 2 млн защитных масок в сутки. Для того чтобы справиться с поставленной задачей предприятия работают по выходным - для многих швей прошлая суббота была шестой рабочей субботой подряд.

Напомним, что теперь поставками защитных масок в аптеки всех форм собственности руководит единый оператор - «Белфармация». Это сделали для того, чтобы поставки и отгрузки были максимально прозрачными, а цены не завышались.

Для медицинского персонала маски отгружает другое предприятие - «Белмедтехника».

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Оказалось, внезапно ставшие децифитными товары можно урвать только сразу после завоза товара (подробнее).

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