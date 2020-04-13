С февраля предприятия «Беллегпрома» произвели почти 15 млн защитных масок
Об этом корреспонденту БелТА сообщили в пресс-службе концерна.
Задачу выйти на выпуск 1 млн масок концерну в конце прошлой недели поставил Александр Лукашенко.
- Рубеж в миллион был преодолен 9 апреля. На утро пятницы за сутки предприятия концерна выпустили 1,17 млн масок. Всего с февраля произведено 14 млн 823 тыс. защитных масок, - рассказали в пресс-службе.
А к 15 апреля предприятия должны производить 2 млн защитных масок в сутки. Для того чтобы справиться с поставленной задачей предприятия работают по выходным - для многих швей прошлая суббота была шестой рабочей субботой подряд.
Напомним, что теперь поставками защитных масок в аптеки всех форм собственности руководит единый оператор - «Белфармация». Это сделали для того, чтобы поставки и отгрузки были максимально прозрачными, а цены не завышались.
Для медицинского персонала маски отгружает другое предприятие - «Белмедтехника».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Парацетамол завезли, надо брать!» Как минчане разыскивают в аптеках маски, санитайзеры и лекарства
Оказалось, внезапно ставшие децифитными товары можно урвать только сразу после завоза товара (подробнее).
ПИШИТЕ НАМ! Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»