Едут дипломаты и белорусы с разрешением на работу в Польше: пересекающих границу в Бресте стало в 70 раз меньше

На Варшавском мосту в Бресте стало в 70 раз меньше желающих пересечь границу. Фото: Иван ШИПОШИН

Ограничения на въезд в Польшу действуют до 3 мая

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Пассажиропоток на белорусско-польской границе в международном автодорожном пункте пропуска Брест уменьшился в 70 раз. Об этом «Комсомолке» рассказали в Брестской погрангруппе.

До закрытия границы через Варшавский мост в Бресте в обоих направлениях в выходные и праздники проезжало около 12 тыс. автомобилей в сутки. В воскресенье, 12 апреля, в этом отделении пограничного контроля оформили только 163 человек.

- В большинстве случаев это наши граждане, которые имеют разрешение на работу в Польше, а также представители дипломатических миссий и члены их семей, - комментирует офицер пресс-службы Брестской погрангруппы Сергей Дмитриев.

Туристов на границе сейчас нет.

Напомним, Польша с 15 апреля ввела ограничения на въезд в страну для иностранцев. Все прибывающие обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Подобные меры будут действовать до 3 мая - такую дату на недавней пресс-конференции назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

Изолироваться на две недели должны и те, кто возвращается из-за границы в Беларусь.

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