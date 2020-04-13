Из-за пожара из детской инфекционной больницы эвакуировали 20 детей

На пожаре никто не пострадал

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Возгорание произошло утром 13 апреля в подвале Детской инфекционной больницы по ул. Якубовского, сообщает МЧС Беларуси.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Его потушили.

Из корпуса блока А эвакуировали 44 человека: 26 пациентов, 20 из которых были детьми, а также 18 медработников. Пациентов временно разместили в другом блоке инфекционной больницы.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в дезинфекционной камере.

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На радиационный фон это не повлияло, но тем временем леса загорелись и в Гомельской области (подробности).