КП Беларусь
Из-за пожара из детской инфекционной больницы эвакуировали 20 детей
На пожаре никто не пострадал
Фото: МЧС Беларуси
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Возгорание произошло утром 13 апреля в подвале Детской инфекционной больницы по ул. Якубовского, сообщает МЧС Беларуси.
Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр. Его потушили.
Из корпуса блока А эвакуировали 44 человека: 26 пациентов, 20 из которых были детьми, а также 18 медработников. Пациентов временно разместили в другом блоке инфекционной больницы.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в дезинфекционной камере.
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