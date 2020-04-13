Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020-го: общее число выросло до 2919, за сутки умерло еще 3 человека

Мы собрали последние новости о том, сколько зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020 года

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Последние сутки снова показали прирост заболевших - их стало на 341 человека больше. Не обошлось и без смертей: за последние сутки ушли из жизни три человека. За время пандемии умерло 29 человек, сообщает официальный сайт СтопСOVID.

Количество людей, находящихся на аппарате ИВЛ, также возросло - их стало больше на 5 человек, сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких находится 55 жителей Беларуси.

А вот количество выздоровевших с 12 апреля не изменилось - их по-прежнему 203 человека.

Всего в Беларуси на 13 апреля проведено почти 68 тысяч тестов, около четырех из них - за последние сутки.

Всего число инфицированных коронавирусом в мире превысило к утру понедельника 1,85 миллиона человек. Зарегистрировано более 114 тысяч смертей. Выздоровели более 420 тысяч человек.

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Утром 13 апреля среднемировой уровень заболеваемости на миллион населения составил 238 человек, в США он равен 1693, в Италии 2586, а в Испании и вовсе 3568 заразившихся (подробнее)

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