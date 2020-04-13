2020-04-13T15:54:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: За последние дни в Витебской области и Минске прирост пневмоний существенно сократился

Он подчеркнул, что их количество снизилось в 2,5 раза
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Президент заявил о снижении новых случаев пневмоний в Минске и Витебской областиПрезидент заявил о снижении новых случаев пневмоний в Минске и Витебской областиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Такую информацию Александр Лукашенко озвучил 13 апреля, принимая главу Администрации президента, председателя Совета Республики и министра здравоохранения, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что статистику заболеваемости в стране он изучает каждые сутки. Имеющаяся в его распоряжении информация позволила главе государства отметить некоторые положительные тенденции.

- Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году, - сказал Александр Лукашенко.

Вместе с этим, по его словам, за последние дни в Витебской области существенно снизился прирост новых пневмоний.

- Сейчас в 2,5 раза снизилось. И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску, хорошая тенденция, - сказал Александр Лукашенко.

Однако он отметил, что успокаиваться нельзя, так как неустойчивая весенняя погода может внести свои коррективы.

- Я говорил, что эта неделя до Пасхи будет показательной для всей страны. Если мы хотя бы удержимся на нынешнем уровне эту неделю, значит, мы победили, - подчеркнул белорусский лидер.

Он сказал, что в эту неделю надо «напрячься, во что бы то ни стало».

- Не потому, что у нас катастрофа. Слава богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного нарастания болезней. И это благодаря врачам и людям, - пояснил глава государства.

По итогам совещания министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил, что в целом по стране происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями и сокращается количество ежедневно выявляемых пациентов с диагнозом «пневмония».

- Мы надеемся, что ситуация не только стабилизируется в течение ближайших дней, но и будет иметь явную тенденцию к улучшению, - сказал министр.

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