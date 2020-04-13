Лукашенко: У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер

Президент Беларуси пообещал, что в стране от коронавируса никто не умрет Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Он пояснил, что коронавирус – это не толчок, а та атмосфера, в которой развиваются другие хронические болезни.

- Вот в чем причина. Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер, - цитирует слова главы государства телеграмм-канал «Пул Первого».

Президент подчеркнул, что медики борются за жизнь каждого человека, за что он благодарен Минздраву и врачам.

- Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Если бы мы так за каждого не боролись, смертей было бы больше, - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, исходя из белорусского и зарубежного опыта, "мы видим уже, как работать, мы нашли комбинацию лекарств, чтобы спасать этих людей".

- Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть, - заявил он.

Президент сказал, что за каждого человека будут не просто бороться, а сражаться. И если заболевший не опустит руки, то «он обязательно выздоровеет».

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