2020-04-13T17:10:47+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белорусский рубль укрепился относительно трех основных валют

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Курс доллара снизился 13 апреляКурс доллара снизился 13 апреляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По итогам торгов 13 апреля, доллар подешевел на 0,014 копейки и составил 2,4613 белорусского рубля.

Курс евро снизился на 0,009 копейки и теперь равен Br2,6963.

Российский рубль также потерял 0,009 копейки и сейчас его курс - Br3,3474 за 100 российских рублей.

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