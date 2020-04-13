КП Беларусь
Белорусский рубль укрепился относительно трех основных валют
Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи
Курс доллара снизился 13 апреляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По итогам торгов 13 апреля, доллар подешевел на 0,014 копейки и составил 2,4613 белорусского рубля.
Курс евро снизился на 0,009 копейки и теперь равен Br2,6963.
Российский рубль также потерял 0,009 копейки и сейчас его курс - Br3,3474 за 100 российских рублей.
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