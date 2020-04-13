Под Брестом пограничники задержали гражданина Франции, который переплыл Западный Буг

Мужчина переплыл реку, чтобы попасть из Польши в Беларусь. Фото: Госпогранкомитет.

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Альтернативный способ добраться в Россию в условиях закрытых границ и отмены транспорта выбрал 31-летний уроженец Алжира, гражданин Франции.

Пограничный наряд задержал мужчину утром 10 апреля в Брестском районе. Оказалось, что иностранец переплыл Западный Буг - и так с польского берега попал на белорусский.

- По словам мужчины, конечной точкой его маршрута являлась Российская Федерация, - уточняют в Брестской пограничной группе.

Экстремала привлекли к административной ответственности как нарушителя границы по ст. 23.29 - незаконное пересечение государственной границы. Его депортировали и запретили ему въезд в нашу страну на 5 лет.