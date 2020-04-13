2020-04-13T17:45:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко сказал, что на Пасху пойдет в церковь

Об этом он заявил 13 апреля на совещании по ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Президент сказал, что в этом году не планирует отказываться от посещения церквиПрезидент сказал, что в этом году не планирует отказываться от посещения церквиФото: Виктор ДРАЧЕВ
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На совещании он обратился к священнослужителям с просьбой учитывать нынешнюю ситуацию при проведении праздничных мероприятий - 19 апреля православные христиане отметят Воскрешение Христово.

- Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм, - цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Он заявил, что и сам планирует посетить церковь, так как это его традиция. Он пояснил, что в церкви бывает редко, но на Рождество и Пасху «всегда в церкви».

- Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках, - пояснил Александр Лукашенко.

Также он призвал священнослужителей «не держать людей долго в храмах», а все проповеди проводить на улице возле храма. Освещение куличей и яиц стоит проводить на специально организованных местах вне помещений.

- Столы надо поставить там, где повыше, ветерок и прочее. Чтобы это не было в помещениях. Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах, - сказал глава государства.

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