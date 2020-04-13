Фотофакт: "Милавица" начала выпускать защитные маски. Угадайте, на что они похожи

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Об обновлении в товаре знаменитого производителя белья рассказала белоруска, которая выложила пост на странице в своей социальной сети.

- Появились маски от «Милавицы». Они действительно существуют. По 1,4 рубля за штуку. Найдены в аптеке в переходе к ТЦ "Столица". Состав: 64% хлопок, 36% ПЭ. Можно купить две и после эпидемии модифицировать). Запасов было очень мало, - написала на своей странице в Фейсбук белоруска Инга Хрущева.

По информации сайта tabletka.by, защитные маски от «Милавицы» есть в продаже в трех аптеках Беларуси: в одной минской и двух аптеках Минского района. Между тем на сайте знаменитого бренда на данный момент нет ни слова о производстве масок.

Это уже не первый случай, когда перепрофилирование производства давало неожиданный результат. Так, недавно предприятие «Світанак» тоже начало шить защитные маски, которые очень похожи на заготовку для мужских трусов, что стало поводом для шуток и обсуждений в социальных сетях.

- Нам не обидно. Это не то, чтобы мы какую-то деталь взяли... Это специально разработанные конструктором модели. Пусть люди смеются. Тем более что мы сами стараемся поддерживать позитивный настрой. В наших соцсетях даже был такой шуточный ролик, где наша начальник рекламного отдела надевала женские панталоны на голову как маску - показывала, что и так можно себя защитить. Так что мы сами, можно сказать, начали эту тему с трусами, - рассказала Елена Шишко, замдиректора по идеологической работе ОАО «Світанак».

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