Глава федерации футбола Базанов о словах про перенос матча: «Не Караника дело озвучивать такие моменты»

Перенос матча «Витебск» - «Смолевичи» до сих пор вызывает вопросы

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5 апреля в Витебске должен был состояться матч чемпиона Беларуси по футболу между «Витебском» и «Смолевичами». Как раз тогда из Витебска стали приходить новости о росте зафиксированных случаев коронавируса Covid-19.

Многие задавались вопросом: как в таких условиях проводить футбольный матч да еще со зрителями? В итоге 3 апреля команды обменяли статусами хозяев и гостей, 5 апреля матч прошел на поле «Смолевичей» (пока клуб домашние игры проводит в Борисове). Этот перенос официально объяснили так: в связи со сложностями подготовки футбольного поля из-за погодных условий.

На следующий день официальный сайт «Витебска» показал, как апрельский снег заполонил стадион.

Вроде бы тема ушла. Но 11 апреля министр здравоохранения Владимир Караник ответил на вопрос о продолжающемся чемпионате Беларуси по футболу в контексте эпидситуации.

- Мы со своей стороны принимаем меры обеспечения безопасного проведения. Билеты продаются в шахматном порядке, всем участникам измеряют температуру, - отметил руководитель Минздрава. - В регионах с наиболее напряженной эпидемической обстановкой эти соревнования не проводятся. Матч по футболу, который должен был пройти в Витебске, перенесен в другие регионы.

12 апреля в матче чемпионата играли «Минск» и БАТЭ. На игре присутствовал председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов. Он рассказал, будет ли продолжаться чемпионат дальше:

– Мы мониторим ситуацию постоянно. Мы на связи с Минздравом, с правительством. Мы тесно работаем и будем, естественно, все анализировать. В понедельник-вторник будет понятно, - цитирует Базанова by.tribuna.com.

У него спросили, что станет достаточным основанием для того, чтобы приостановить турнир: три, четыре тысячи заболевших?

- Это тоже психоз. Посмотрите на обстановку в других странах. Германия уже снимает карантин. Вы поймите, не должно быть этого. Люди болели, болеют и будут болеть. Ну а мы должны следить: вспышка там или нет. Может, игру перенести куда-то, если понадобится. По Витебску говорили много… Но ведь там выпал снег.

– При этом министр здравоохранения Владимир Караник говорит, что из-за коронавируса.

– Это вообще не Караника дело – озвучивать такие моменты. Там действительно выпал снег. Играть было невозможно, - сказал Базанов.

По плану ближайший матч «Витебск» дома должен быть с брестским «Динамо».

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