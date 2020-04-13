2020-04-13T18:52:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко упрекнул российские СМИ: «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней…»

Президент считает, что медиа соседней страны пишут о Беларуси предвзято
Алексей БЕЛОУСОВНадежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко считает, что некоторые СМИ России предвзяты в освещении ситуации в Беларуси.Александр Лукашенко считает, что некоторые СМИ России предвзяты в освещении ситуации в Беларуси.
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«Комсомолка» уже рассказывала о важнейших темах, которые прозвучали 13 апреля на совещании президента Беларуси с главой администрации, председателем Совета Республики и руководителем Минздрава. Так Александр Лукашенко говорил о заболевших коронавирусом, динамике заболеваемости в Минском и Витебском регионах, а также о самосознании белорусов.

Но еще на совещании прозвучала тема дезинформации, проинформировала belta.by. Говоря о работе средств массовой информации, Александр Лукашенко упрекнул ряд российских СМИ, а точнее то, как ими освещаются актуальные события в Беларуси.

– Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки. Россиянам хотел бы сказать – этим, которые «плявузгают»: не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим, мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные? – возмутился Лукашенко.

И тут же глава страны напомнил, что в ответ на обвинения в сокрытии информации о коронавирусе в Беларуси пригласили представителей ВОЗ.

– А слабо всем позвать специалистов (Прим.: от Всемирной организации) в страну? Россиянам, американцам, и вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что в ВОЗ сказали – претензий к белорусам нет. Публично сказали, что ни Минздрав, ни власти не врали, – напомнил Лукашенко.

Также белорусский лидер коснулся темы цен на энергоресурсы, заметив в адрес России: «Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. В Европу природный газ Россия продает по 80 – 90 долларов за тысячу кубометров. А мы платим 127 долларов. Вот хотите помочь, помогите: зачем с нас шкуру драть?!»

А вот работой белорусских средств массовой информации Александр Лукашенко оказался доволен.

– Неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ. Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и лечение, что только сиди дома и лечись, – пояснил президент.

Напомним, на днях Александр Лукашенко подписал указ о создании в Беларуси системы медиазмерений, которая будет изучать рейтинги медиа и зрительские предпочтения.

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