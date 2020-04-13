Житель Мозыря напал на женщину с пневматикой и электрошокером

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Криминальный инцидент развернулся в одной из многоэтажек районного центра на Гомельщине, рассказали в пресс-службе областного исполкома.

Ночью с пятницы 10 апреля на субботу 11 апреля неизвестный мужчина напал на жительницу многоквартирного дома. Горожанка вышла из квартиры на шум с лестницы. Посмотрев в глазок, она увидела у двери незнакомца, тот в пьяном виде курил на площадке. Женщина вышла из квартиры, чтобы отчитать нарушителя порядка, но вдруг оказалась его заложницей.

– После того, как потерпевшая сделала фигуранту замечание, он достал из кармана пистолет и приставил к ее голове. Мозырянка едва успела позвать на помощь своего мужа. Хорошо, что горожанин не растерялся, он выбил из рук хулигана пневматический пистолет, а затем и электрошокер, который обезоруженный хулиган тоже достал из кармана. Потом мужчина скрутил фигуранта и держал до приезда милиции, – уточнили в пресс-службе.

Из кармана хулиган достал пневматический пистолет и элеткрошокер. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Подозреваемого 29-летнего жителя Мозыря задержали и доставили в отделение, медэкспертиза показала 1,5 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дело передано на правовую оценку.

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