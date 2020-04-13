Видеофакт. Погоня за бесправником под Минском: один гаишник догонял бегом, второй – на машине

Один инспектор побежал за нарушителем, а второй поехал навстречу. Фото: стоп-кадр | видео УВД Минского облисполкома.

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На территории Минского района в субботу, 11 апреля, правоохранители задержали бесправника на машине без номеров. Об этом сообщила пресс-служба УВД Минского облисполкома на официальном сайте.

Нарушителя патрульные спецподразделения по обеспечению безопасности дорожного движения заметили днем, примерно в 16.15 часов. На трассе мимо машины ГАИ проехал «Форд Эскорт» без госномеров.

– Сотрудники УГАИ подали водителю сигнал об остановке, но он только ускорился и продолжил движение. Началась погоня, нарушитель свернул в населенный пункт, скрывался по бездорожью в деревне, создавая угрозу местному населению. Когда, злоумышленник понял, что от машины ГАИ ему не уйти, он бросил свою машину и попытался убежать, – пояснили в пресс-службе.

Регистратор заснял, как правоохранители поймали злоумышленника. Один из инспекторов побежал за бесправником, а второй развернул авто и поехал ему наперерез – злоумышленник попался.

– В итоге выяснилось, что задержанный – 29-летний житель Минского района. У мужчины нет водительского удостоверения, ранее он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за нарушение ПДД, также несколько раз был судим за пьяную езду. Медэкспертиза выявила в крови нарушителя – 1,6 промилле, – добавили в УВД.

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