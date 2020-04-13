В Витебске ревнивца, который пытал жену утюгом, приговорили к трем годам лишения свободы

В Витебске осудили истязателя - он пытал жену утюгом, а теперь проведет в колонии три года. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Мужчина не менее трех раз прижимал раскаленный утюг на тело жены, пытаясь добиться признания в измене

Изменить размер текста: A A

Три года лишения свободы в колонии общего режима предстоит провести 42-летнему жителю Витебска Сергею П. Суд Железнодорожного района вынес приговор 8 апреля. Это верхний предел наказания, предусмотренного ч.2 ст.149, по которой обвиняли мужчину за истязание супруги.

Напомним, в ночь с 30 декабря на 1 ноября мужчина избил жену, требуя, чтобы она призналась, что изменяла ему. Бил кулаками и ногами, а потом не менее трех раз прижигал обнаженные части тела жены раскаленным утюгом. Мужчина был пьян, это стало обстоятельством, отягчающим его вину. Избитая женщина до утра пролежала на диване без медицинской помощи, пока не пришла ее мать. На суде потерпевшая рассказала, что муж часто скандалил и бил ее, но она боялась обращаться за помощью в милицию – не хотела, чтобы семью сочли неблагополучной и поставили на учет.

-Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован,- сообщили в пресс-службе областного суда.