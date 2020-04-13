2020-04-13T21:00:46+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Наблюдаю новый психоз – чесночно-имбирный»

Президент объяснил, почему белорусам не стоит скупать в магазинах подорожавшие лимоны и имбирь [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
"Чеснока и "цыбули" у белорусов хватает, а имбирь и лимон - не наша пища": уверен президент Беларуси. Фото: belta.by."Чеснока и "цыбули" у белорусов хватает, а имбирь и лимон - не наша пища": уверен президент Беларуси. Фото: belta.by.
Изменить размер текста:

«Комсомолка» уже писала о том, что в понедельник, 13 апреля, Александр Лукашенко похвалил самосознание белорусов, подчеркнув, что в условиях отсутствия карантина «людей, праздно шатающихся, на улице нет».

Однако на том же совещании, видео которого опубликовал телеканал СТВ, Александр Лукашенко рассказал о новой «мании», связанной с коронавирусной инфекцией.

– Я наблюдаю опять же новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога! Хватает чеснока и этой «цыбули» у каждой семьи. И не надо переходить полностью на чеснок и «цыбулю»! А имбирь или лимон – это не наша пища, – пояснил президент.

Таким образом, глава страны подчеркнул, что белорусам, не найдя на прилавках имбирь или лимоны, не стоит переживать или тратить лишние деньги. Чтобы быть здоровыми, по мнению Лукашенко, нужно питаться тем, что растет в Беларуси. Как и не стоит скупать про запас медикаменты:

– Питайтесь тем, что растет в Беларуси, и всегда будете здоровы! Это элементарное правило. Зачем деньги выкидывать или в запас какие-то лекарства покупать? То ли парацетамол ты там продал годовой запас за две недели (Прим.: сказал Лукашенко, обращаясь к министру здравоохранения Каранику). Зачем это все?! – возмутился белорусский лидер.

А также рассказал о том, как правильно стоит носить медицинскую или защитную маску.

– Еду по деревне – идет человек один в поле, маска на лице, думаю: сними ты маску, подыши свежим воздухом! Нет, он идет в этой маске. Ну, если ты в городе, где огромное количество людей, и есть у тебя какие-то опасения, ну, надень ты этот «намордник» и ходи в городе там час-два, только лишнее бродить тоже не надо: сходил в магазин, там что-то купил, или в аптеку – иди домой или куда-нибудь, где ты не трешься друг о друга. Но зачем в поле идти в этой маске?! Мы уже людей перенапрягли, – уверен президент.

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко не доволен тем, что пишут о ситуации в Беларуси в российских СМИ.

А вот белорусские средства информации, по мнению президента, «неплохо начали работать» (подробности).

Как рецепты народной медицины от коронавируса взвинтили цены?

Хапун и заоблачные цены в репортаже «Комсомолки» (подробности).

Лукашенко о коронавирусе: Люди уже руки опустили, довёл психоз! Ещё и новый чесночно-имбирный!.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пожар в Чернобыльской зоне: огонь добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов
«Видно 30 метров. Все затормаживаемся!»: В сеть попала песчаная буря в Гродненской области
В Барановичах школьника ударило током в заброшенном цехе
Лукашенко: «Наблюдаю новый психоз – чесночно-имбирный»
В Витебске ревнивца, который пытал жену утюгом, приговорили к трем годам лишения свободы
Видеофакт. Погоня за бесправником под Минском: один гаишник догонял бегом, второй – на машине
Житель Мозыря напал на женщину с пневматикой и электрошокером
Лукашенко упрекнул российские СМИ: «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней…»
Глава федерации футбола Базанов о словах про перенос матча: «Не Караника дело озвучивать такие моменты»
Фотофакт: "Милавица" начала выпускать защитные маски. Угадайте, на что они похожи
Лукашенко сказал, что на Пасху пойдет в церковь
Под Брестом пограничники задержали гражданина Франции, который переплыл Западный Буг
Белорусский рубль укрепился относительно трех основных валют
Лукашенко: У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер
Лукашенко: За последние дни в Витебской области и Минске прирост пневмоний существенно сократился
«Молодцы, люди!» Лукашенко высказался о самосознании белорусов
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020-го: общее число выросло до 2919, за сутки умерло еще 3 человека
Из-за пожара из детской инфекционной больницы эвакуировали 20 детей
Едут дипломаты и белорусы с разрешением на работу в Польше: пересекающих границу в Бресте стало в 70 раз меньше
С февраля предприятия «Беллегпрома» произвели почти 15 млн защитных масок
Лукашенко призывает заразившихся коронавирусом не опускать руки
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше средней в мире, но значительно ниже чем в США и многих странах Европы
В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир
В Испании люди возвращаются на рабочие места
Как ношение медицинской маски может навредить? Рассказал эксперт ВОЗ
Минздрав Беларуси планирует разрешить пациентам с легким течением коронавирусной инфекции находиться дома
Ночью до -2, а днем до +23. На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца