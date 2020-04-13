Лукашенко: «Наблюдаю новый психоз – чесночно-имбирный»

"Чеснока и "цыбули" у белорусов хватает, а имбирь и лимон - не наша пища": уверен президент Беларуси. Фото: belta.by.

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«Комсомолка» уже писала о том, что в понедельник, 13 апреля, Александр Лукашенко похвалил самосознание белорусов, подчеркнув, что в условиях отсутствия карантина «людей, праздно шатающихся, на улице нет».

Однако на том же совещании, видео которого опубликовал телеканал СТВ, Александр Лукашенко рассказал о новой «мании», связанной с коронавирусной инфекцией.

– Я наблюдаю опять же новый психоз – чесночно-имбирный. Да успокойтесь, ради бога! Хватает чеснока и этой «цыбули» у каждой семьи. И не надо переходить полностью на чеснок и «цыбулю»! А имбирь или лимон – это не наша пища, – пояснил президент.

Таким образом, глава страны подчеркнул, что белорусам, не найдя на прилавках имбирь или лимоны, не стоит переживать или тратить лишние деньги. Чтобы быть здоровыми, по мнению Лукашенко, нужно питаться тем, что растет в Беларуси. Как и не стоит скупать про запас медикаменты:

– Питайтесь тем, что растет в Беларуси, и всегда будете здоровы! Это элементарное правило. Зачем деньги выкидывать или в запас какие-то лекарства покупать? То ли парацетамол ты там продал годовой запас за две недели (Прим.: сказал Лукашенко, обращаясь к министру здравоохранения Каранику). Зачем это все?! – возмутился белорусский лидер.

А также рассказал о том, как правильно стоит носить медицинскую или защитную маску.

– Еду по деревне – идет человек один в поле, маска на лице, думаю: сними ты маску, подыши свежим воздухом! Нет, он идет в этой маске. Ну, если ты в городе, где огромное количество людей, и есть у тебя какие-то опасения, ну, надень ты этот «намордник» и ходи в городе там час-два, только лишнее бродить тоже не надо: сходил в магазин, там что-то купил, или в аптеку – иди домой или куда-нибудь, где ты не трешься друг о друга. Но зачем в поле идти в этой маске?! Мы уже людей перенапрягли, – уверен президент.

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