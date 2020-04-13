В Барановичах школьника ударило током в заброшенном цехе

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В пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-канале рассказали о несчастном случае, который произошел в райцентре на Брестчине в минувшие выходные.

Правоохранителям сообщили о происшествии из больницы Барановичей, куда в субботу, 11 апреля, был доставлен 15-летний школьник. Школьника привезли в медучреждение на машине скорой помощи с электротравмой.

– Как установили следователи, в тот день трое школьников проникли на территорию заброшенного здания бывшего производственного цеха. В «заброшке» парни зашли в распределительный пункт электроэнергии, где травмированный наступил на кабель и получил удар электротоком, – уточнили в пресс-службе СК.

Сейчас школьник проходит лечение, а сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

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