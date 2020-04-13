2020-04-13T21:01:05+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Барановичах школьника ударило током в заброшенном цехе

Парень находится в больнице
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Школьник наступил на электрический кабель на заброшенном производстве. Фото: pixabay.com.Школьник наступил на электрический кабель на заброшенном производстве. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В пресс-службе Следственного комитета в официальном Telegram-канале рассказали о несчастном случае, который произошел в райцентре на Брестчине в минувшие выходные.

Правоохранителям сообщили о происшествии из больницы Барановичей, куда в субботу, 11 апреля, был доставлен 15-летний школьник. Школьника привезли в медучреждение на машине скорой помощи с электротравмой.

– Как установили следователи, в тот день трое школьников проникли на территорию заброшенного здания бывшего производственного цеха. В «заброшке» парни зашли в распределительный пункт электроэнергии, где травмированный наступил на кабель и получил удар электротоком, – уточнили в пресс-службе СК.

Сейчас школьник проходит лечение, а сотрудники Следственного комитета проводят проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП в Жабинковском районе: сельчанин провалился в колодец.

Мужчину спасли сотрудники МЧС (подробности с фото).

2-летний мальчик в Мозыре выпил химикат с борной кислотой.

Из любопытства малыш попробовал самодельную «отраву» от муравьев (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пожар в Чернобыльской зоне: огонь добрался до Припяти и приближается к хранилищам радиоактивных отходов
«Видно 30 метров. Все затормаживаемся!»: В сеть попала песчаная буря в Гродненской области
В Барановичах школьника ударило током в заброшенном цехе
Лукашенко: «Наблюдаю новый психоз – чесночно-имбирный»
В Витебске ревнивца, который пытал жену утюгом, приговорили к трем годам лишения свободы
Видеофакт. Погоня за бесправником под Минском: один гаишник догонял бегом, второй – на машине
Житель Мозыря напал на женщину с пневматикой и электрошокером
Лукашенко упрекнул российские СМИ: «Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней…»
Глава федерации футбола Базанов о словах про перенос матча: «Не Караника дело озвучивать такие моменты»
Фотофакт: "Милавица" начала выпускать защитные маски. Угадайте, на что они похожи
Лукашенко сказал, что на Пасху пойдет в церковь
Под Брестом пограничники задержали гражданина Франции, который переплыл Западный Буг
Белорусский рубль укрепился относительно трех основных валют
Лукашенко: У нас чисто от коронавируса ни один человек не умер
Лукашенко: За последние дни в Витебской области и Минске прирост пневмоний существенно сократился
«Молодцы, люди!» Лукашенко высказался о самосознании белорусов
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020-го: общее число выросло до 2919, за сутки умерло еще 3 человека
Из-за пожара из детской инфекционной больницы эвакуировали 20 детей
Едут дипломаты и белорусы с разрешением на работу в Польше: пересекающих границу в Бресте стало в 70 раз меньше
С февраля предприятия «Беллегпрома» произвели почти 15 млн защитных масок
Лукашенко призывает заразившихся коронавирусом не опускать руки
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше средней в мире, но значительно ниже чем в США и многих странах Европы
В Китае спрогнозировали сроки начала второй волны коронавируса: она снова охватит весь мир
В Испании люди возвращаются на рабочие места
Как ношение медицинской маски может навредить? Рассказал эксперт ВОЗ
Минздрав Беларуси планирует разрешить пациентам с легким течением коронавирусной инфекции находиться дома
Ночью до -2, а днем до +23. На понедельник в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности
Под Жабинкой гаишники достали мужчину из колодца