«Видно 30 метров. Все затормаживаемся!»: В сеть попала песчаная буря в Гродненской области

Машины с включенными фарами появлялись на встречке, будто из ниоткуда [видео]

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В понедельник, 13 апреля, погода принесла белорусам немало сюрпризов. Ночью ударил мороз, и похолодало до -2 градусов, а днем максимальная температура поднялась до июньских +23 градусов. Синоптики объяснили, что такие перепады стали следствием сильного ветра. Но кроме «рекордов» на термометрах ветреная погода привела и к природным аномалиям. Так днем в Гродненской области были зафиксирована самая настоящая песчаная буря.

Необычное видео недалеко от Мостов снял автолюбитель Александр, сообщил портал «АвтоГродно». Гродненец ехал по автотрассе, когда внезапно попал в пылевое облако, видимость резко ухудшилась.

– Конечно, видео этого не передает, но на самом деле мало что видно. Буквально 30 метров и все. Что творится?! Все затормаживаемся, – произносит водитель за рулем и снижает скорость.

Тем временем, «картинка» ухудшается. А встречные машины, хоть и с включенными фарами, но становятся видны только в самый последний момент, возникая из пылевого заслона будто бы и вовсе из неоткуда…

В Белгидромете на вторник, 14 апреля, так же прогнозируют сильный ветер – около 15 − 18 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, а лучше – останьтесь дома.

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